В Москве эвакуировали миллионный автомобиль

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До миллиона возросло число автомобилей, которые были перемещены на специализированные стоянки ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в Москве. Юбилейной машиной стал Volvo S80.

На специализированные стоянки ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" более чем за три года работы городской службы эвакуации перемещен уже один миллион автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе ГКУ, передает "Интерфакс".

Юбилейной машиной стал Volvo S80, водитель которого оставил свое транспортное средство на месте, предназначенном для парковки автомобилей инвалидов на улице Лескова.

Согласно правилам дорожного движения, остановка, а также стоянка автомобилей запрещена на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта и в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.