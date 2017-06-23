Анонимностью Telegram пользуются экстремисты и мошенники

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Роскомнадзор заблокирует популярный мессенджер Telegram, если администрация компании не будет следовать российскому законодательству. Основные претензии связаны с анонимностью сервиса, которую в своих целях используют экстремисты и мошенники. Проблемы мессенджеров обсуждают не только в России, но и на ведущих площадках Европы.

В коробках лежат запрещенные анаболики для наращивания мышечной массы. Сильнодействующие препараты при неправильном употреблении могут привести к летальному исходу, рассказал "ТВ Центр". Назначают их при астме, диабете и других серьезных заболеваниях. Так называемая сушка – лишь побочный эффект. Их свободный оборот в России запрещен, однако черный рынок процветает.

"Все файлы с поступившими заказами были зашифрованы, а программы для их чтения были только у членов группы. Между собой продавцы общались через мессенджер Telegram", - пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Ангарске Иркутской области оперативники взяли штурмом квартиру наркоторговца. И вновь реальное преступление готовилось в виртуальном мессенджере. Достаточно было лишь просто отправить дилеру сообщение. И такие пугающие сводки регулярно приходят из многих российских городов. Все чаще Telegram используют террористы. Только по данным администрации самого мессенджера, каждый день блокируется до 10 каналов связи запрещенного в нашей стране "Исламского государства".

"Если раньше подросток, который попал под идеологию терроризма, ему нужно было как-то сложно искать этих террористов, находить террористическую группу, это крайне сложно было сделать. То сейчас человек, который в анонимном мессенджере, в том же Telegram, он нашел этот канал, которых сотни. Как только он туда заходит, он уже получает сообщения, с ним уже пытаются выйти на связь. Вот эта простота взаимодействия с террористами через анонимные мессенджеры – это огромная угроза обществу и безопасности общества", - заявил первый заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

А ведь все это можно предотвратить. Достаточно лишь, чтобы Telegram исполнял российское законодательство. Росскомнадзор неоднократно направлял администрации мессенджера официальные письма. Предупреждение от лица главы Роскомнадзора, адресованное лично разработчику мессенджера Павлу Дурову, по всей видимости, последнее.

"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - говорится в обращении.

При включении в реестр администрация Telegram будет вынуждена хранить и по требованию выдавать правоохранительным органам всю переписку. Речь идет лишь о случаях нарушения закона, а не о тотальной слежке. Никому не интересно, что вы ели на обед или куда отправитесь вечером. Специально разработанные алгоритмы вычисляют лишь потенциально опасные объекты. Однако этот факт администрация мессенджера предпочитает игнорировать. Спор Павла Дурова и Росскомнадзора идет уже несколько лет. Вот, что ранее заявлял сам разработчик.

"В российских условиях доступ правоохранителей к личной переписке граждан приведёт к возникновению чёрного рынка личных данных, на котором можно будет за плату "прослушать" любого россиянина. Что касается Telegram, то проект как не выдавал, так и не будет выдавать личные данные и ключи шифрования третьим сторонам. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности", - писал Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте" в 2015 году.

Обращение главы Роскомнадзора, кстати, эксперты расценили как уважение к пользователям. В той же Европе с мессенджерами и соцсетями не церемонятся. В Бундестаг, например, внесли законопроект, который в случае принятия разрешит спецслужбам внедрять в мобильные телефоны и планшеты специальный вирус, при помощи которого силовики смогут беспрепятственно читать любую переписку. Тенденция намечается во всем Евросоюзе. Это одна из ключевых тем прошедшего саммита в Брюсселе. Похоже, в толерантной Европе понимают: виртуальные амбиции не стоят реальной безопасности.

Матвей Шестаков, Илья Титов, "ТВ Центр"