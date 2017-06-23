После ударов "Калибрами" инфраструктуру боевиков в Сирии зачистили ВКС

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Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и новейшая подводная лодка "Краснодар" выпустили шесть крылатых ракет "Калибр" по объектам боевиков в сирийской провинции Хама, сообщили в нашем Минобороны.

В результате внезапного массированного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов запрещённой в России группировки "Исламское государство", рассказал "ТВ Центр". Ракеты были выпущены из восточной акватории Средиземного моря. Подлодка "Краснодар" осуществила запуск из подводного положения. Одну из ракет направили в сторону населённого пункта Акербат, где располагался арсенал боевиков. Его также уничтожили. После успешного удара "Калибрами" в указанный район прибыли самолёты ВКС. Авиация ликвидировала оставшиеся скопления террористов и их объекты инфраструктуры.