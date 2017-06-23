Сотрудники посольства Киргизии присутствуют при опознании погибших в коллекторе
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В Москве опознали одного из погибших накануне в канализационном коллекторе на западе столицы. Это гражданин Киргизии. В пятницу также состоится опознание еще одного тела, найденного там же. На месте работают представители посольства Киргизии.
ЧП произошло в четверг днем, напомнил "ТВ Центр". В коллекторе на улице Боженко после взрыва газовоздушной смеси погибли пять человек. Предположительно, это двое граждан Киргизии, двое украинцев и один россиянин. Один рабочий смог выбраться из колодца самостоятельно, помощь ему была оказана на месте. По предварительным данным, рабочие погибли в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации. По данному факту возбуждено уголовное дело.