Сотрудники посольства Киргизии присутствуют при опознании погибших в коллекторе

Теги: отравление киргизия посольство Происшествие москва

В Москве опознали одного из погибших накануне в канализационном коллекторе на западе столицы. Это гражданин Киргизии. В пятницу также состоится опознание еще одного тела, найденного там же. На месте работают представители посольства Киргизии.