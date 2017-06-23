Массажист выращивал марихуану в подсобке салона красоты

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Необычное хобби оказалось у 36-летнего московского массажиста. В подсобке салона красоты на востоке столицы он устроил нарколабораторию.

Под плантацию он оборудовал шкафы, где сделал всё, чтобы растения ни в чём не нуждались: ни в тепле, ни в свете, ни в воде, рассказал "ТВ Центр". Вот в этих-то шкафах полицейские и обнаружили 19 кустов конопли. А рядом две коробки с уже "высушенной зеленью", как позже выяснилось – марихуаной общей массой 400 граммов. Во время объяснительной беседы с сотрудниками полиции массажист посетовал, как трудно выращивать эти нежные растения. Рассказал мужчина и об их полезных свойствах.

"Настойку, как просто масло. Спирт выгоняет масло, заживляет раны: все порезы, любые, заживляет, с костей, все. Порезов постоянно много", - пояснил он полицейским.

Откуда у массажиста или его клиентов берётся так много порезов, следователи пока не поняли. Зато со статьёй уже определились – 228 Уголовного кодекса. "Плантатору" может грозить до 10 лет лишения свободы.