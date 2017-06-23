Центральная кольцевая дорога будет почти полностью бессветофорной

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В Подмосковье продолжается строительство Центральной кольцевой автодороги. Это самый масштабный проект на территории Московской области, который позволит разгрузить МКАД, малое бетонное кольцо и радиальные федеральные трассы.

Даже под натиском мощной техники железобетонные опоры под снос идут с трудом, рассказал "ТВ Центр". Дорожники признают, качество советского бетона у построенного более полувека назад моста через Истру – отменное. Но современные стандарты дорожного строительства непреклонны. Ведь для увеличения пропускной способности на этом участке Малого московского кольца проезжая часть должна быть как минимум в два раза шире. Первая секция нового моста уже возведена. Оставшуюся часть обещают построить до конца года.

"Выполнили подходы, выполнили покрытие дорожное, перепустили движение, затем приступили к разборке пролетного строения старого моста. Приступили к разборке опорных частей, опор старого моста, и продолжим реконструкцию", - пояснил заместитель гендиректора по строительству компании подрядчика Вадим Жаринов.

Центральная кольцевая автодорога – современное шоссе общей протяженностью более пятисот километров. Строительство разделено на пять условных этапов. На языке дорожников – "пусковые комплексы". Сейчас самые активные работы идут на участке от северной границы Новой Москвы до пересечения с Ленинградским шоссе. Западный участок Центральной кольцевой автодороги, так называемый пятый пусковой комплекс местами проходит по уже существующему маршруту А-107, известному как бетонка. Сейчас здесь укладывают асфальт. Проезжая часть будет расширена до четырех полос.

Технология строительства современной магистрали напоминает сэндвич. Сначала дорожная основа из песка, затем гидроизоляция и несколько слоев асфальта. Требования к качеству исполнения – самые высокие, ведь покрытие должно выдержать плотный поток транспорта на высокой скорости. Почти на всем протяжении новой трассы движение будет бессветофорным.

"Пятый пусковой комплекс включает в себя 26 мостовых сооружений и пять транспортных развязок. Реконструкцию существующей А-107 с доведением полосности до четырех полос. По две полосы в каждую сторону. Из 87 километров, 28 приходится на участок нового строительства, это в обход населенных пунктов деревня Юшково, городское поселение Голицино, городской округ Звенигорода. Который, в частности, планируется к пуску движения в этом году", - рассказал руководитель проекта строительства Вадим Рубанов.

Завершить строительство на всем протяжении пятого пускового комплекса строители обещают в конце следующего года. Тогда же движение автомобилей запустят и на южном участке окружной магистрали. Затем в течение пяти лет будут реализованы остальные этапы масштабного транспортного проекта. По замыслу проектировщиков Центральная кольцевая автодорога не только улучшит транспортную ситуацию в столичном регионе, но и ляжет в основу целой сети скоростных автомагистралей в европейской части России.

Андрей Сидоренко, Александр Давыдов, Станислав Соколов, "ТВ Центр"