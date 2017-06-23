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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "Прямой линии". В частности, прокуратуре и Росприроднадзору предстоит проверить деятельность организаций, обеспечивающих эксплуатацию свалки в Балашихе. Также он поручил Контрольному управлению президента провести проверку формирования зарплат в "Почте России".

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам "Прямой линии", которая прошла 15 июня. Документ размещен на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил Генпрокуратуре и Росприроднадзору проверить деятельность организаций, которые обеспечивают эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Балашихе. Это поручение должно быть выполнено к 1 августа.

Также Путин поручил Контрольному управлению президента до 1 октября провести проверку формирования зарплат в "Почте России". "Контрольному управлению президента Российской Федерации провести проверку формирования размера заработной платы и показателей средней заработной платы работников федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" по субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен начальник управления Константин Чуйченко. Срок выполнения - 1 октября 2017 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству усовершенствовать работу управляющих компаний (УК) в сфере ЖКХ. "Издать нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее контроля", - отмечается в тексте.

Ответственным в этом случае назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Срок исполнения - до 1 декабря 2017 года.

А еще президент озаботился возможным увеличением предельного возраста пребывания на военной службе. Он поручил Минобороны России рассмотреть данный вопрос. "Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения", - говорится в тексте поручения.

Доклад на эту тему должен быть подготовлен до 20 декабря 2017 года. Ответственным за выполнение назначен министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, кабмину поручено с учетом ранее данных поручений предоставить предложения по улучшению оплаты труда молодых учителей в рамках создания национальной системы учительского роста для уменьшения разрыва между доходами молодых специалистов, а также тех, кто уже имеет педагогический стаж.

Также правительство должно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами средств, получаемых от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, которые производятся в России.

Президент также поручил ускорить осуществление государственного кадастрового учета земельных участков в Дальневосточном федеральном округе.

Вместе с тем, Контрольному управлению президента поручено провести проверку соблюдения прав отдельных категорий граждан, в том числе, прав на оказание государственной социальной помощи по обеспечению бесплатными лекарствами на территории Орловской области, на получение социальной поддержки в Самарской области.

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