В Московской консерватории открылся после реставрации Рахманиновский зал

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Самый новый старый концертный зал. Так теперь называют в Московской консерватории свой Рахманиновский зал. В нём только что завершилась реставрация. Форма осталась прежней, а вот содержание изменилось: в помещении теперь совсем другая акустика.

Светлый и просторный – зал с великолепной акустикой горячо любим многими слушателями и исполнителями, отметил "ТВ Центр".

"И очень, но работать в этом зале над дикцией. Потому что если в этом зале мы поем текст, не произнося его очень близко, мы теряем слово", - рассказала хормейстер и солистка Камерного хора Московской консерватории Мария Челмакина.

А для хоровика – это катастрофа. Чтобы её не случилось, помогают голосники. Специальные отверстия в стене – часть акустической системы зала. Появились во времена Синодального училища. После реставрации Рахманиновский зал стал иначе звучать. Все что этажом ниже – построено с нуля. Гримерные комнаты – особая гордость музыкантов.

"Раньше в этих местах у нас были обычные классы для занятий. Еще я занималась в некоторых из этих классов иностранными языками", - сказала Мария Челмакина.

Поскольку это помещение располагается под сценой, ни учиться, ни репетировать во время выступления было невозможно. Все лишние звуки мешали исполнителю. И это в зале, в котором каждый вечер аншлаги. Теперь везде полная звукоизоляция. И вместо учебных классов артистические и гримерные. Своя инфраструктура – мечта долгих лет.

"Третий корпус, частью которого является зал, теперь разделен на две зоны. И теперь зал приобрел все необходимое, что требуется артисту для подготовки к концерту и для посещения публики", - отметил ректор Московской консерватории Александр Соколов.

Памятник архитектуры федерального значения отреставрирован полностью. Восстановлены интерьеры, лестницы, лепной декор. Усадьба, построенная в конце XVIII - начале XIX века, сейчас считается одним из уникальных образцов позднего классицизма.

"Ранее здесь располагалась городская усадьба Колычёвых, к которой в 1880 году был пристроен концертный зал", - пояснил первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия.

После – Синодальное певческое училище, для которого со двора пристроили большой зал для хора. В конце 60-х здание передали консерватории. После реставрации в далеком 1983 году красивейший бело-голубой зал открывали концертом Святослава Рихтера. Сегодня разыграться перед экзаменом в Рахманиновском зале – хорошая примета для студентов консерватории.

Зал, как лакмусовая бумажка – сразу показывает профессионализм коллектива. Хорошая реверберация позволяет технически совершенным здесь также и звучать – совершенно. Другие, в общем-то, на эту великую сцену и не выходят.

Анастасия Мартынова, Олег Лапшов, "ТВ Центр", Москва