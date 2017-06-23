Рыбный переулок и Ильинку перекроют для выпускников

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Территория Парка Горького ночью будет полностью предоставлена выпускникам московских школ. Их праздник стартует в 22 часа. В настоящее время в парке идут последние приготовления.

На входе в парк часы отсчитывают время, оставшееся до начала бала, рассказал "ТВ Центр". А на нескольких площадках, где будет проходить праздник, завершается монтаж сценических конструкций и декораций. Привезут сюда молодёжь полтысячи специальных автобусов. До утра ребята смогут веселиться и танцевать под популярную музыку. Не заскучают и преподаватели. Для них подготовлена специальная "взрослая" концертная программа. А на главной сцене выступят известные артисты, которых школьники выбирали интернете. Запись на выпускной, также, производилась онлайн в течение трёх последних месяцев. По данным организаторов, прийти на него захотели 18 тысяч старшеклассников из 352 школ. Ну а наступление полуночи будет отмечено фейерверком.

В связи с проведением выпускных вечеров будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах в центре Москвы. С трёх часов дня до семи утра субботы перекроют Рыбный переулок. А с восьми вечера до пяти утра – Ильинку, от Старой до Красной площади. ГИБДД просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.