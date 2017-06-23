Полиция задержала пару, подозреваемую в жестоком убийстве двух женщин

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В Москве задержали мужчину и его сожительницу, подозреваемых в убийстве и расчленении двух женщин после ссоры во время застолья. Фрагменты тела убитых обнаружили на берегу Москвы-реки.

Московская полиция задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве двух женщин, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 июня две женщины в возрасте 39 лет и 31 года приехали на день рождения к подозреваемой. Во время застолья у них возник конфликт, после чего мужчина решил заступиться за именинницу и жестоко избил гостей. От полученных травм женщины скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, пара спрятала тела под диван и легла на него спать. На следующее утро преступники расчленили тела. Часть фрагментов выбросили в Москву – реку, а часть сожгли. 21 июня возле Большого Краснохолмского моста были обнаружены три фрагмента человеческого тела, а также сумка с туловищем, бедром и голенью со стопой.

В ходе допроса 30-летний подозреваемый мужчина дал признательные показания, его 38-летняя спутница созналась в содеянном частично.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов дела.