Названа причина пожара в лондонской высотке, унесшего жизни 79 человек

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По данным Скотланд-Ярда, пожар в 24-этажном доме в Лондоне начался из-за неисправного холодильника. А быстрому распространению огня способствовала некачественная облицовка здания.

Сильный пожар в 24-этажном доме в Лондоне начался из-за неисправного холодильника, передает РИА Новости слова представителя столичной полиции Фионы Маккормек.

Пожар начался из-за холодильника модели FF175BP фирмы Hotpoint. В настоящее время производитель проводит экспертизу. Холодильники этой линии никогда не отзывались с продажи.

По сообщению лондонской полиции, теплоизоляция здания не соответствовала нормам, что способствовало быстрому распространению огня. Ранее газета The Guardian писала, что ремонтная компания, проводившая облицовку здания, не стала применять более дорогие и огнеустойчивые панели.

Пожар в 24-этажном доме, который расположен в Северном Кенсингтоне, произошел в ночь 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. По последним данным погибли 79 человек, десятки пострадали.

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