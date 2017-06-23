Уровень воды в Ненецком округе превысил критический

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Проливные дожди, шквалистый ветер и град. Мощный циклон бушует сразу в нескольких российских регионах. Штормовое предупреждение вновь объявлено в Хакасии. А в столице Ненецкого автономного округа уровень воды в реках приближается к критической отметке.

Сезонные паводки в Ненецком автономном округе на этот раз стали настоящим стихийным бедствием, рассказал "ТВ Центр". В Нарьян-Маре вода теперь не просто подступает к крыльцу, как в прошлые годы – до жилых домов иначе как вплавь и не добраться. Молодая мама Александра Яковенко отчаянно налегала на весла, но тщетно. Сильным течением лодку снесло в сторону.

"Вот смотрите, реально, я не могу, я женщина, я не могу даже лодку, ну это нормально? даже к дому подъехать", - рассказала она.

В окружном центре подтоплено уже несколько микрорайонов, под воду ушла одна дорога на полигон отходов – мусор из кварталов теперь не вывезти, а скоро ее судьбу грозит повторить и объездная трасса. Тогда огромные территории и вовсе окажутся отрезанными от большой земли, сокрушаются местные жители.

Вода прибывает примерно по 10 сантиметров в сутки, в отдельных районах Ненецкого округа ее уровень составляет почти девять метров, при критическом уровне в восемь с половиной. В части населенных пунктов объявлен режим ЧС, спасатели ведут эвакуацию. Параллельно возводят дамбы и укрепляют преграды мешками с песком. Только в пятницу разгрузили 15 машин. В Нарьян-Маре на борьбу брошены коммунальные службы. Дома, свои и чужие, спасают, что называется, всем миром.

"Несмотря на то, что это не наши участки, но мы берем и делаем. Думаю, отстоим мы город", - сказал прораб Григорий Мишарин.

В Хакасии в это время приходят в себя от разгула другой природной стихии. В районе озера, где всегда много туристов, выпал небывалый град. Осадками побило лобовые стекла машин, превратив в решето. Сайдинговую отделку летних домиков раздирало в клочья, ветром срывало и уносило крыши. Вместо отдыха люди теперь подсчитывают ущерб.

"Будут выданы соответствующие акты и справки о нанесенном ущербе для дальнейшего предъявления страховым компаниям этого ущерба", - рассказал официальный представитель ГУ МЧС по республике Хакасия Роман Стрельников.

Это далеко не первые аномальные погодные явления нынешним летом, и судя по прогнозам синоптиков, еще не последние. В Хакасии удар стихии может повториться, предупреждают специалисты. Отступления большой воды не стоит пока ждать и на севере России. Пик паводков будет пройден только в начале июля.

Борис Иванин, "ТВ Центр"