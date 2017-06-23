Путин дал старт стыковке частей "Турецкого потока"

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Президент России Владимир Путин побывал на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Там он дал символический старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток".

Президент России Владимир Путин на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit дал символический старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, президент ознакомился с кораблём и провёл рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Также он прямо с корабля провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

"У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами. Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев. И это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки. Только осенью прошлого года было подписано соглашение о строительстве "Турецкого потока". И вот спустя семь с небольшим месяцев, работы уже начаты. Хочу вас еще раз за это поблагодарить и поздравить с этим", - подчеркнул Путин в разговоре с Эрдоганом.