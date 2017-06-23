Госдума приняла законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Теги: госдума интернет Законопроект "антипиратский" закон

Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов. Для блокировки не надо будет проводить судебное заседание, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании такого сайта копией ранее заблокированного пиратского.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о блокировке "зеркал" (копия сайта, которая сходна с оригиналом "до степени смешения") пиратских сайтов. Теперь вне закона окажутся все ресурсы, которые копируют сайты, ранее отключенные по решению суда, передает "МИР24".

Законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Предполагается, что закон вступит в силу 1 октября 2017 года. Тогда в Минкомсвязи начнут изучать обращения об обнаружении копий пиратских ресурсов и выносить решения об их блокировке.

"Зеркалами" называют точные копии сайта, расположенные на другом домене. Как правило, все функции сайта дублируются, изменено лишь название. Для блокировки не надо будет проводить судебное заседание, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании такого сайта копией ранее заблокированного пиратского ресурса.

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