Миллион человек поклонились мощам Николая Чудотворца

Теги: Общество религия храм москва

За 32 дня пребывания мощей святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя к ним приложились миллион человек. Паломники приезжают из разных регионов России, а также из стран зарубежья.

К мощам Николая Чудотворца приложились миллион человек за 32 дня нахождения ковчега в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

Поклониться святому приезжают паломники из разных регионов России, а также из стран зарубежья. Из СНГ чаще всего приезжают из Украины и Белоруссии.

Время нахождения в очереди снизилось по сравнению с предыдущими днями и составляет 2,5 - 3 часа ожидания. Очередь начинается около Крымского моста.

В последнюю неделю ожидается большой наплыв паломников. В выходные дни приезжает много автобусов из регионов. Поэтому организаторы просят москвичей приходить в храм в будни.

Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.