Вице-премьер Удмуртии стал фигурантом дела о превышении полномочий

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И. о. зампредседателя правительства Удмуртии Рафис Касимов подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, мог превысить 700 миллионов рублей.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении и.о. вице-премьера правительства Удмуртии Рафиса Касимова, задержанного накануне, пишет "Ридус".

Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом регионального УФСБ. Подробности дела в интересах следствия не раскрываются.

В свою очередь, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, мог составить более 700 миллионов рублей.

Касимов до 2016 года занимал пост министра лесного хозяйства Удмуртии, после этого он занял должность и. о. зампредседателя правительства Удмуртии по вопросам промышленности, ТЭК, ЖКХ, транспортной и дорожной отраслей, лесного хозяйства.

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