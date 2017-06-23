В центре Киева украинского разведчика зарезали на глазах у его сына

Теги: убийство киев Происшествие украина

Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ был убит в центре Киева. Причиной смерти стали ножевые ранения, которые разведчик получил в ходе конфликта, возникшего у метро. Спор разгорелся из-за сына Сергея Олейника, который, по мнению прохожего, слишком громко играл около входа в метро.

Начальник разведки 1 батальона 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Олейник был убит в ходе конфликта в центре Киева, пишет "Русская планета".

По версии украинских СМИ, сын Олейника играл на синтезаторе у метро. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал свои претензии. За молодого человека вступился его отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына. Преступника задержали рядом с местом убийства.

Олейник более 15 лет возглавлял профсоюз украинских мигрантов, а также был руководителем профсоюза ветеранов АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют военные действия в Донбассе).

Читайте также:

На Украине задержали подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова

В Москве мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж

Полиция задержала пару, подозреваемую в жестоком убийстве двух женщин