На свалку в Балашихе продолжают вывозить мусор в объезд

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В 6 утра был закрыт мусорный полигон "Кучино" в Балашихе. Досрочно. Сделать это безотлагательно, а не через несколько лет, как планировали местные чиновники, потребовал президент. Владимир Путин дал месяц. Как удалось максимально сократить сроки, куда теперь будут свозить мусор, и что будет на месте полигона?

С сегодняшнего дня проезд по этой дороге для мусоровозов невозможен, рассказал "ТВ Центр". Полностью закрыт центральный въезд. Даже установили специальные блоки. Официально кучинский полигон прекратил свою деятельность в 6 утра, а вот неофициально, видимо, свалка может проработать еще некоторое время.

"Вчера мы мониторили процесс закрытия свалки где-то до двух часов ночи. И на школьной улице, которая ведет непосредственно на свалку, мужчина раздавал – муж мой увидел, его приняли за водителя мусоровоза. И дали ему такую бумажку с телефоном и сказали, что с другой стороны по улице Южной вы можете позвонить по этому телефону и привезти нам весь свой мусор за недорого", - рассказала местная жительница Алена Морозова.

По указанному номеру ответили не сразу и заверили, что принимают исключительно строительный мусор, а не бытовые отходы.

- А по какому адресу вы находитесь?

- Кучино.

- Это рядом со свалкой Кучинской?

- Да.

Сейчас на полигоне проводят необходимые экспертизы. После сюда привезут грунт и засыпят им горы мусора. Это устранит неприятный запах. Прогнозы по ликвидации – примерно два года. После этого место может стать зоной отдыха. Вопрос же, куда вместо этой свалки теперь повезут мусор, пока прорабатывают. Пока называют Люберецкий, Можайский, Клинский и Ногинский районы. Однако главы уже двух из этих муниципальных образований заявили: надолго ресурса существующих там полигонов не хватит. Кроме того, власти Подмосковья планируют в ближайшие годы построить четыре современных мусороперерабатывающих завода, которые обеспечат безотходное производство.