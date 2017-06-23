В Польше показали "картофель-беспилотник". Видео

Польский инженер смастерил первого в мире беспилотного робота на базе картофеля. Он подключил к своему беспилотнику двигатель и колеса. Управлять умной картофелиной можно с помощью блока управления. Электро-картошка способна проехать восемь сантиметров, а также сама проложить маршрут. В духовку.
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.