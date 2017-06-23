16:57, 23 июня 2017

В Польше показали "картофель-беспилотник". Видео

Польский инженер смастерил первого в мире беспилотного робота на базе картофеля. Он подключил к своему беспилотнику двигатель и колеса. Управлять умной картофелиной можно с помощью блока управления. Электро-картошка способна проехать восемь сантиметров, а также сама проложить маршрут. В духовку.

Теги:  Наука  польша  беспилотник

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