В Польше показали "картофель-беспилотник". Видео

Польский инженер смастерил первого в мире беспилотного робота на базе картофеля. Он подключил к своему беспилотнику двигатель и колеса. Управлять умной картофелиной можно с помощью блока управления. Электро-картошка способна проехать восемь сантиметров, а также сама проложить маршрут. В духовку.

Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Машинка на картофельной тяге

Фото: © TVC.RU Поедание картофельной машинки

Фото: © TVC.RU Поедание картофельной машинки

Фото: © TVC.RU