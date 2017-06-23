Лавров назвал бредом слухи о планах России оккупировать Белоруссию

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Россия не собирается оккупировать Белоруссию, заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. По его словам, такие слухи уже появлялись раньше и были неоднократно опровергнуты в Москве и Минске.

Москва не намерена вводить войска в Белоруссию и оккупировать ее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

"Большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более если речь идет о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском союзе. Слухи о том, что мы якобы готовимся к введению войск в Белоруссию под видом учений и сохранению их там навеки вечные, уже были многократно опровергнуты и с российской стороны, и со стороны руководства Республики Белоруссия", - приводит его слова ТАСС.

Так министр прокомментировал опасения, высказываемые прибалтийскими соседями.

Говоря о возможном создании российской авиабазы в Белоруссии, глава МИД заявил, что не слышал в последнее время о том, чтобы кто-то поднимал этот вопрос. По его словам, Москва приняла к сведению решение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который назвал появление авиабазы нецелесообразным.