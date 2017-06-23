Лавров увидел желание ЕС выйти из антироссийского тупика

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Россия никогда не стремилась к охлаждению отношений с Евросоюзом, и не ставила таких условий партнерам на постсоветском пространстве. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ. Он также добавил, что в Евросоюзе уже видны признаки желания отказаться от тупиковой линии в отношениях с Москвой.

В Евросоюзе уже видны признаки готовности отказаться от тупиковой линии в отношении России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет "Интерфакс". При этом, отметил министр, Москва не стремилась к охлаждению отношений с Европой.

"Мы по-прежнему убеждены, что Россия и Евросоюз, как и Беларусь и Евросоюз и другие наши с вами соседи, с Евросоюзом должны сотрудничать транспарентно, равноправно и откровенно. И мы никогда не ставили перед нашими партнерами на постсоветском пространстве вопрос: "вы должны выбирать, с кем вы хотите быть: с Россией или с Западом", - сообщил Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Министр также добавил, что "натоцентричность" в мышлении европейских политиков не укрепляет доверие и добрососедство.

"Натоцентричность" в мышлении - это плохо. Это не помогает налаживать добрососедство, не помогает укреплять доверие, снимать озабоченности, хотя мы по-прежнему делаем все, что от нас зависит, даже в этих условиях", - отметил Лавров.

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