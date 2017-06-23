На крышах построенных по программе реновации домов появятся сады

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Московские власти планируют озеленить крыши домов, возведенных в рамках программы реновации, На крышах могут высадить растения местной флоры, например, березы, рябины, кустарники, которые растут в средней полосе, чтобы компенсировать потерянное озеленение из-за сноса домов.

При возведении домов в рамках программы реновации жилья в Москве могут применить технологии озеленения крыш. На зданиях могут высадить растения местной флоры, например, березы, рябины, кустарники, которые растут в средней полосе.

Как рассказал "Известиям" руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, в настоящий момент дорабатывается концепция озеленения, затем будут запущены пилотные проекты. И только после этого город приступит к высадке деревьев и кустарников на крышах.

При реновации той или иной территории самым разумным было бы проектирование и строительство с таким расчетом, чтобы сохранить 90% имеющихся зеленых насаждений, заявил глава департамента. Утерянные 10%, по его словам, можно компенсировать за счет озеленения крыш.

Москомархитектура уже объявила международный конкурс по разработке пилотных проектов вертикального озеленения, отметил Кульбачевский. На нем будет представлены пять участков, но их адреса пока неизвестны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" выразил поддержку программе реновации в Москве. Глава государства назвал эту инициативу своевременной, а также отметил важность того, как будет реализовываться программа. Путин подчеркнул, что к переселению граждан нельзя относиться формально.

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