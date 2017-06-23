Дуров ответил на предупреждение Роскомнадзора

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Основатель Telegram Павел Дуров считает бессмысленной возможную блокировку мессенджера "с точки зрения национальной безопасности России". Так он прокомментировал предупреждение от Роскомнадзора, согласно которому, Telegram могут заблокировать, если не будут предоставлены данные для реестра ОРИ.

Владелец Telegram Павел Дуров прокомментировал предупреждение от Роскомнадзора, согласно которому мессенджер могут заблокировать, если не будут предоставлены данные для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Свой ответ он оставил в соцсети "ВКонтакте".

По мнению Дурова, в блокировке Telegram вряд ли есть смысл "с точки зрения национальной безопасности России".

Он подчеркнул, что в случае заблокирования мессенджера все переписки российских чиновников и "прочие чувствительные данные" перейдут в подконтрольные США облака Apple iCloud/Google Drive через WhatsApp/Viber.

Также Дуров отметил, что Telegram нейтрален по отношению к России. При этом, Whatsapp и Facebook Messenger контролируются из США, и "парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки" этих мессенджеров, написал он.

Ранее на сайте Роскомнадзора появилось сообщение, согласно которому, Telegram могут заблокировать, если его владелец не предоставит данные для включения мессенджера в реестр ОРИ. Основные претензии связаны с анонимностью сервиса, которую в своих целях используют экстремисты и мошенники.

Глава ведомства Александр Жаров призвал Павла Дурова соблюдать российское законодательство и напомнил, что время на принятие решения истекает. Также он подчеркнул, что после включения мессенджера в реестр его правовой статус не изменится и означает лишь готовность Telegram работать по российским законам.