Казахстан и Киргизия отвергли планы по отправке своих военных в Сирию

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Представители Казахстана и Киргизии отрицают проведение переговоров об отправке своих военных в Сирию. Накануне о том, что в России ведут такие переговоры, заявил глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. О возможности этого сценария говорила и турецкая сторона.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что Астана не ведет переговоры с Россией об отправке своих военнослужащих в Сирию, передает ТАСС.

По его словам, свой вклад в процесс урегулирования сирийского кризиса Казахстан вносит посредством предоставления площадки Астаны для встреч по ситуации в Сирии.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров заявил, что власти страны пока не получали каких-либо предложений об отправке военнослужащих на территорию Сирии. Он рассказал, что ранее такой вопрос поднимался на площадке ОДКБ и речь шла о миротворческом контингенте организации, который мог бы быть отправлен в зоны деэскалации в Сирии.

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию.

До этого о том, что российская сторона выдвинула соответствующее предложение, рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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