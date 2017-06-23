Медведев заявил о недопустимости срыва сроков строительства аэропортов к ЧМ-2018

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что срывы сроков строительства аэропортов к чемпионату мира по футболу 2018 года недопустимы. По его словам, это серьезная задача, и никто не будет ждать, пока новые объекты будут достроены.

Срывы сроков строительства новых аэропортов к чемпионату мира по футболу 2018 года недопустимы. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.

"Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок", - передает его слова ТАСС.

Такое заявление премьер сделал на совещании по развитию аэропортовой инфраструктуры в преддверие проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как сообщил "Интерфакс", Медведев также распорядился передать земельный участок под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево".

"Я подписал распоряжение правительства о предоставлении участка площадью 200 тыс. кв. метров под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево", - сказал он.

По словам главы правительства, новая полоса в "Шереметьево" востребована, а аэропорт является одним из самых крупных и лучших в Европе. Он отметил, что на новой ВПП смогут взлетать и приземляться воздушные суда практически всех типов.

"После ввода в строй инфраструктуры пропускная способность аэропорта существенно увеличится - до 90 взлетно-посадочных операций в час", - добавил Медведев.

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