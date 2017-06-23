Госдума досрочно прекратила полномочия еще одного депутата

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Госдума приняла решение о прекращении полномочий депутата от КПРФ Сергея Решульского. Заявление об отставке по собственному желанию парламентарий написал 20 июня. Ранее в июне Госдума лишила мандата Владимира Жутенкова и досрочно прекратила полномочия Марата Сафина.

Депутаты Госдумы проводили продолжительными аплодисментами коммуниста Сергея Решульского, досрочно сдавшего свой депутатский мандат, передает ТАСС.

Нижняя палата парламента приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Решульского по его собственному желанию. Как он сам ранее заявил, его уход связан с состоянием здоровья.

9 июня Госдума лишила мандата Владимира Жутенкова. Депутат от фракции "Единая Россия" был избран по одномандатному округу в Брянской области.

7 июня Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия титулованного теннисиста Марата Сафина по его собственному желанию. Это связано с напряженной работой Госдумы седьмого созыва, которая вряд ли позволит Сафину совмещать ее со спортом.

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