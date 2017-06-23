СК сообщил о смерти 11 младенцев в брянском перинатальном центре

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам халатности против медиков брянского перинатального центра. По данным ведомства, с марта по июнь в этом учреждении скончались 11 младенцев.

Одиннадцать младенцев скончались в течение трех месяцев в перинатальном центре Брянска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Перинатальный центр в "Брянской городской больнице № 1" был открыт в марте этого года. В начале июня местные СМИ сообщили о высокой младенческой смертности в учреждении. Журналисты ссылались на рассказы женщин, дети которых умерли после родов из-за неправильно оказанной им медицинской помощи.

Врачи объяснили это тем, что Центр оказывает специализированную помощь новорожденным и беременным высокого риска. По словам главврача больницы Константина Воронцова, умершие дети "имели патологии, экстремально низкую массу тела". Он отметил, что благодаря использованию современных перинатальных технологий сохранены жизни 32 детям, в том числе 16 - с низкой и экстремально низкой массой тела.

Брянский перинатальный центр был открыт в марте этого года в присутствии Владимира Путина.