СМИ узнали о приказе Обамы создать "цифровую бомбу" для атаки России

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Бывший президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры. Как говорится в расследовании The Washington Post, это оружие является "цифровым эквивалентом бомбы". Ее могут задействовать в случае серьезного обострения отношений.

В США создали кибероружие для взлома российской инфраструктуры. О разработке "цифровой бомбы" говорится в расследовании газеты The Washington Post.

По данным издания, проект в 2016 году одобрил президент США Барак Обама после того, как узнал о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. "Цифровая бомба" будет задействована в случае серьезного обострения отношений между двумя странами, говорится в публикации.

Проект, по данным газеты, все еще находился на стадии планирования, когда Обама покинул пост. "Дональду Трампу предстоит решать, использовать ли возможность", - пишет издание.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что русофобские настроения в мире будут не бесконечными. По мнению президента, понимание вреда такой политики уже приходит. Комментируя сообщения СМИ о вмешательстве "русских хакеров" в выборы, Путин заявил, что повлиять на выборный процесс невозможно.

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