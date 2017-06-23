Глава Роскомнадзора упрекнул Дурова в "нейтральности к террористам"

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Роскомнадзор не услышал ответа по существу в заявлении Павла Дурова о предоставлении сервисом Telegram данных для включения в реестр. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, Дуров показал, что он "нейтрален к террористам и преступникам", которые пользуются его сервисом.

Павел Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые используют Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя ответ Дурова на обращение РКН.

"К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову", - говорит в комментарии Жарова, опубликованном на странице Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что компания, управляющая сервисом WhatsApp, "самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства".

Ранее Павел Дуров в своем ответе Роскомнадзору удивился тому, что ведомство намерено заблокировать Telegram, но не делает этого в отношении "контролируемых США WhatsApp и Facebook Messenger". По его словам, Telegram нейтрален по отношению к России.

В пятницу Александр Жаров обратился к Дурову с призывом соблюдать российское законодательство и пригрозил блокировкой Telegram, если сервис не предоставит данные для включения мессенджера в реестр. Основные претензии связаны с анонимностью сервиса, которую в своих целях используют экстремисты и мошенники.