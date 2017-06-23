Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
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Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект о введении курортного сбора. Документ предусматривает проведение в 2018-2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект о введении курортного сбора. Документ поддержали 313 парламентариев, 68 выступили против, передает РИА Новости.
Закон предусматривает проведение в 2018-2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения.
Несмотря на поддержку законопроекта, бюджетный комитет отметил необходимость его существенной доработки ко второму чтению.
В 2015 году Минкавказа предложило взимать с туристов, прибывающих в здравницы Минеральных Вод, Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска, по 50-150 рублей в день. В августе 2016 года предложение поддержал президент Владимир Путин. Он призвал "не задирать платежи".
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