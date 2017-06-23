Счетная палата выявила нарушения в работе МВД на 6,8 млрд рублей

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Счетная палата выявила нарушения в работе МВД за 2016 год на сумму свыше 6,82 миллиарда рублей. Всего специалисты выявили 25 нарушений, большинство из которых не причинили бюджету ущерба. Главное из них связано с закупками информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры.

Счетная палата раскритиковала финансовое планирование МВД и выявила по итогам 2016 года нарушения в ведомстве на сумму свыше 6,82 миллиарда рублей, сообщается в заключении аудиторов.

Всего специалисты выявили 25 нарушений, большинство из которых не причинили бюджету ущерба. Главное нарушение связано с закупками информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры.

Согласно законодательству, закупки в этой сфере проводятся только по плану информатизации. Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что в МВД заключили с подрядчиками почти 40 тысяч контрактов до того, как этот план был подписан.

Ранее Счетная палата обнаружила нарушения в том, как Федеральная служба исполнения наказаний расходовала бюджетные средства в 2016 году. Сумма нарушения составила 3,5 миллиарда рублей. Жалоба Счетной палаты была направлена в Генпрокуратуру.

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