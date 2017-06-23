Русофобское интервью Алексиевич: реакция общества

Теги: Украина Скандал интервью

Крайне обсуждаемой на неделе темой стало большое интервью нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Не то чтобы лауреат сказала нечто весомое, значимое, поразительное или крайне неожиданное, напротив, она не сказала ничего такого, чего мы бы про наших рукопожатных сограждан не знали. Но одно дело знать, а другое получить в дистиллированном виде всю правду о взглядах профессиональных борцов с Россией.

Публиковать это интервью сначала запретила сама Алексиевич, потом и газета "Деловой Петербург", согласившись с позицией писательницы, решило его не печатать. Но журналист Сергей Гуркин, к слову, уже уволенный из этого СМИ, посчитал, что слова Нобелевского лауреата по литературе все же должны стать достоянием общественности. Настолько неожиданно откровенным оказался этот разговор, уже растащенный на цитаты. Вот, например, фрагмент про русскую культуру и русский язык применительно к Украине.

— Нет, я хочу понять, когда сто лет назад, по вашему мнению, насаждалась русская культура — это было плохо, а когда сегодня насаждается украинская культура — это хорошо.

— Она не насаждается. Это государство хочет войти в Европу. Оно не хочет жить с вами.

— Для этого нужно отменить русский язык?

— Нет. Но, может быть, на какое-то время и да, чтобы сцементировать нацию. Пожалуйста, говорите по-русски, но все учебные заведения будут, конечно, на украинском.

— То есть можно запрещать людям говорить на том языке, на котором они думают?

— Да. Это всегда так. Это же вы этим занимались.

Сама Светлана Алексиевич говорит на русском, отмечает "ТВ Центр". Книги свои пишет тоже на русском. За одну из них она и получила Нобелевскую премию по литературе два года назад. А чуть ранее на Украине произошёл госпереворот, который Алексиевич считает для страны полезным. Жить ведь после него украинцам стало лучше, утверждает писательница. Журналист, который родился в Харькове и у которого там сейчас живут родители, резонно возражает: работы нет, зарплаты упали, тарифы взлетели. Как и уровень преступности. А за инокомслие вообще убивают.

— Вы знаете кто такой Олесь Бузина?

— Которого убили?

— Таких примеров сотни. Такого не было никогда.

— Ну, то, что он говорил это тоже вызывало какое-то ожесточение.

— То есть таких надо убивать?

— Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали. Так же, как мне совершенно не нравится, что убили Павла Шеремета, который любил Украину. Видимо, были какие-то разборки или что-то.

То, что эти разборки стали нормой, видимо, тоже показатель правильности пути. Украина ведь идет в Европу. Очищается от "совка", мечтая быть свободной, говорит Алексиевич. Не то, что Беларусь или Россия, которая свой шанс стать свободной упустила в 90-х.

— В чем проблема девяностых годов? Не было свободных людей. Это были те же коммунисты, только с другим знаком.

— А что такое свободные люди?

— Ну, скажем, люди с европейским взглядом на вещи. Более гуманитарные. Которые не считали, что можно страну раздербанить, а народ оставить ни с чем. А вы хотите сказать, что Россия свободная? Вот свободная это Швеция, Германия, Франция. Белоруссия, Украина, но Украина хочет быть свободной. А Белоруссия и Россия нет.

— Значит, люди, которые придерживаются европейского взгляда на вещи?

— Да. Там свобода проделала большой путь.

Получается, Алексиевич противоречит сама себе. Она против революции, но поддерживает Майдан. Она не оправдывает убийц Бузины, но понимает мотивы тех, кто убивает инакомыслящих. Она говорит на русском, но с радостью бы запретила русский язык. А лучше вообще все русское. Оно ведь так раздражает и нашу либеральную общественность, что тут же вступилась за Алексиевич.

"Если говорить, скажем, о попытках защитить Светлану от сказанного ею, то можно прийти к выводу, что эти люди толком не понимают, что же она сказала не того и поэтому пытаются найти какие-нибудь этические недостатки, сделанном журналистом. Они пытаются доказать, что вот этот человек вел себя не этично", - говорит публицист Виктор Мараховский.

При этом, когда журналист "Новой Газеты" Павел Каныгин без разрешения опубликовал интервью с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, вся прогрессивная общественность его поддержала, заявив, что он поступил правильно. Теперь те же самые люди Сергея Гуркина осуждают. То что говорит Алексиевич никого из них вообще не не волнует. Более того, судя по всему, они с ней согласны. Писательница озвучивает и их мысли тоже. Рассказывает о том, что наши либералы просто старались не произносить так открыто и публично. Потому что большинство россиян, которых они считают недалекими, но все же рассчитывают на их голоса, возмутятся. Собственно это и произошло после публикации интервью.

"Нет, вы только почитайте. Это просто гениально. Тот прекрасный случай, когда вопиющая глупость и откровенный нацизм друг друга органично дополняют. Упоительное интервью. Человек без мозга вполне может быть Нобелевским лауреатом", - написал в Facebook писатель Захар Прилепин.

"В чем собственно ценность интервью Светланы Алексиевич? Она в том, что она, будучи женщиной пожилой и не слишком умной, бесхитростной, рубит некие базовые установки, не упаковывая их ни в какие двусмысленные формулировки, которые обычно приняты в великой европейской культуре",- рассуждает Мараховский.

После таких интервью, что дала Алексиевич, никакая госпропаганда не нужна. Наши либералы и сами справятся. Ну а их товарищи из бывших советских республик помогут. Раскроют нам глаза на истинные цели и идеологию, что скрывается за всем этим протестным движением.

Александр Панюшкин, "В Центре Событий".