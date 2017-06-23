Чем грозит Украине введение виз с Россией

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Планомерную борьбу с русским миром украинцы ведут не только на Донбассе. В Днепропетровске выписали первый штраф за георгиевскую ленточку, в Мелитополе идут массовые задержания после заявления главы МВД Авакова о том, что в городе просто пахнет русским духом.

Проект об отмене безвизового режима с Россией, который, как приведение, бродит по комитетам Верховной Рады с 2014 года, теперь должен стать законом. Об этом сообщает "ТВ Центр". Причем срочно, требует Максим Бурбак из "Народного фронта". Русские на своей земле, пугает нардеп, не просто гайки закручивают, а издеваются над украинцами.

"Уже сейчас все иностранцы, которые получили документы на проживание или право на долгосрочную работу в России, по меньшей мере, должны получить выездные визы. К тому же, очевидно, что любой гражданин Украины рискует быть незаконно арестован и запытан на территории России и, тем более, на оккупированных ею украинских землях", - заявляет он.

Тем более, что момент самый подходящий, считает Бурбак. Один из вождей "Народного фронта, как и другие сознательные украинцы, уверен - раз открылось окно в Европу, значит, ворота на восток должны быть наглухо заколочены. Как одно связано с другим, правда, не поясняет. Зато виртуозно выводит формулу, которая не просто заденет, а нанесет Москве максимальный урон. Вкупе с визовым режимом надо продолжить строительство "Великой украинской стены" на границе. Куда уже зарыли 800 миллионов гривен.

Максим Бурбак, депутат Верховной Рады: "Всем, кто распускал многочисленные фейки и призвал не строить границу, скажу: "Поезжайте и посмотрите сами, что уже сделано и на каком высоком уровне".

Мустафа Найем, депутат Верховной Рады: "Были поездки народных депутатов и коллег, которые ездили прямо в Харьковскую область, и видели, что там ничего нет".

Бурбак: "Мы требуем направить на обустройство границы 500 миллионов гривен из числа средств, возвращенных по судебному решению о спецконфискации денег Януковича".

Забор на границе - вещь, конечно, полезная. Особенно, к примеру, для Яценюка, который на этой афере уже заработал на недвижимость в Штатах. Ну и еще для группы особо приближенных товарищей. Простым же украинцам — один вред. Миллионы останутся без куска хлеба. И речь, прежде всего, о тех, кто ездит в Россию на заработки.

"Поезд дальнего следования Львов-Москва напоминает картинки гражданской войны. Он переполнен. Там чуть ли ни на крышах сюда едут. По ним, конечно, ударит и добьет окончательно экономическую составляющую украинского общества", - говорит историк Армен Гаспарян.

Только за 2015 год украинские гастарбайтеры отправили на родину из России около пяти миллиардов долларов. Сумма не просто в разы превышает западную помощь Незалежной, а составляет почти шесть процентов ВВП страны.

"Зато сорок шесть тысяч россиян, которые сюда заехали, будут иметь проблемы. Сорок шесть и два миллиона. Скажите мне, какая экономическая целесообразность бредни, которую вы говорите? Бредни вообще! Я даже не знаю, как оценивать, когда взрослые серьезные люди такой бредень говорят!" – возмущается депутат Рады Вадим Рабинович.

Что, впрочем, не мешает украинским политикам продолжать в том же духе. Павел Климкин идею визового режима поддержал. Заверил, что МИД, если решение будет принято, справится с наплывом желающих оформит документы. И даже предложил усугубить - обязать россиян заранее информировать о визите на Украину.

"Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из Российской Федерации, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", - заявил глава МИД Украины.

О том, что россиянам - мужчинам от 16 до 60 - на территорию сопредельного государства и так попасть весьма сложно, Климкин напоминать не стал. Как и о 22 тысячах человек, попавших в стоп-лист СБУ. Не говоря уже о том, что напрочь забыл о соглашении от 1997 года между Украиной и Россией о безвизовом въезде. А там черным по белому - о разрыве договоренностей предупреждать надо за полгода. Только надеяться на это, видимо, не стоит. Но если даже не касаться юридических тонкостей, отрываться от России, считает первый президент Украины Леонид Кравчук, нельзя просто по-человечески.

"Это большие внутренние преобразования человека, которые формировались веками. Здесь скрещиваются вера, национальные вопросы, бытовые, семейные, скажем, муж - украинец, а жена – русская", - напоминает он.

Глава украинского института национальной памяти Вятрович настаивает: есть родственники в России - прекратите с ними общаться. Это пойдет только на пользу. С ними согласились всего 2% украинцев. В то время как 69% опрошенных оказались категорически против.

Но это как раз и есть главная цель украинских властей — разорвать братские узы, похоронить общую историю и культуру. И вместе с запретом георгиевской ленты, декоммунизацией и повсеместной украинизацией - лишить государства, некогда бывшие одним целым, будущего. Вместо этого - продолжать двигаться на Запад. Где Украину особо никто не ждет, и где визовый режим с Россией никому не нужен. По крайней мере, генсек НАТО Йенс Столтенберг вряд ли впечатлится и предложит членство в альянсе. Украина - страна с нерешенными территориальными вопросами, что противоречит уставу организации, да еще на пороге введения военного положения.

Каким точно будет ответ России, пока предсказать сложно. В Москве хорошо понимают, как тесно переплетены судьбы двух стран и их граждан. Но, тем не менее, не исключают - если дойдет до дела, реакция будет симметричной. Украинские политики, в свою очередь, уверены - снова получится пройти сквозь дождь, не намокнув. И надеются, что Россия поведет себя по-джентельменски. А они и дальше смогут вставлять палки в колеса и гражданам страны-агрессора, и тем украинцам, что им симпатизируют.

"В этой шизофрении можно, конечно, дойти очень глубоко. Я думаю, недалек тот день, когда они, условно, начнут всерьез обсуждать - как бы сделать так, чтобы пчелы в приграничье с Россией не летали опыляться на русские цветки. А то вдруг тоже что-нибудь занесут. Ну, тупости нужна подпитка", - говорит Гаспарян.

Как быстро инициатива о введении виз с Россией станет реальностью, непонятно. Эксперты разделились на два лагеря. Одни уверены - Рада проголосует в самое ближайшее время, а МИД, за которым последнее и решающее слово, поддержит. Другие предполагают - рассматривать инициативу этим летом, до парламентских каникул не будут. Депутаты и так потрудились на славу. И рассмотрение этой темы перенесут на осень. В одном сходятся все: официальное закрытие украинских границ для российских граждан — лишь вопрос времени.

Михаил Шекоян, Мария Богомолова, Максим Панкин, "В Центре Событий".