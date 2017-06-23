Путин проследил за стыковкой частей газопровода "Турецкий поток"

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В пятницу в Чёрном море на борту трубоукладчика "Pioneering Spirit" Владимир Путин дал символический старт стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток". Труба теперь начнёт спускаться на дно черноморской впадины и затем будет проходить под двухкилометровой толщей воды.

Крупнейшее строительное судно в мире – трубоукладчик "Новаторский дух" - способен работать даже в шторм: качки не чувствуется и может продержаться автономно можно почти неделю. После короткой экскурсии по палубе Владимир Путин вместе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером спускаются в сварочный цех. Именно здесь состоится стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток", отмечает "ТВ Центр".

На сварку одного шва уходит всего минут 10. Вручную работа заняла бы больше суток. Прежде чем дать старт, глава государства позвонил президенту Турции и поздравил коллегу с началом глубоководных работ.

"Нам нужно согласовать еще несколько вещей: точку входа, проход по территории Турции, вопросы обеспечения экологической безопасности. Но если мы будем двигаться такими же темпами, как до сих пор, мы выполним все наши планы. В 18 году уже будет готова первая линия, а в конце 19 будет готова вторая линия. И если наши партнеры захотят, то мы будем готовы через территорию Турции подать газ и в юго-восточную Европу. Мы видим, что такая заинтересованность у наших партнеров есть. Понимаю ваше желание быть сегодня здесь вместе с нами. Заверяю вас в том, что мы достойно представим и ваши интересы", - заявил Владимир Путин.

А вот Болгария свои интересы отстоять не смогла. Помощь из фондов ЕС и политическая поддержка из Вашингтона оказались для Софии дороже. После отказа выдать разрешительные документы на строительство "Южного потока", на смену ему пришел поток "Турецкий".

"Российская Федерация является нашим надежным и стабильным партнером в энергетической сфере. Мы уверены, что нужно развивать это партнерство и укреплять нашу дружбу. Проекты, подобные "Турецкому потоку", безусловно, являются символом наших добрососедских отношений", - говорит президент Турции Реджеп Эрдоган.

Две нитки газопровода пройдут по дну Черного моря – от Анапы до западной части Турции. Одна – для поставок газа в саму республику. Другая обеспечит сырьем страны южной и юго-восточной Европы. Тем более что спрос на голубое топливо за последний год заметно вырос.

"Рост составил плюс 10,5 миллиардов кубометров газа. А в странах этого региона темпы роста действительно впечатляют. В Турции почти что на 26% повысился спрос, в Греции на 12, в Болгарии на 14, в Венгрии на 31, в Сербии на 47, в Австрии на 77,5%", - рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Со временем трубопровод может "прирасти" еще двумя нитями. Пока же поставки составят 31,5 миллиарда кубических метров в год. Впрочем, и это решение далось не сразу. Мешали сначала политический кризис в Турции, потом разногласия вокруг Сирии, в какой-то момент работу над проектом пришлось заморозить. Лишь спустя год Россия и Турция вновь навели мосты, а вернее — трубы.

Россия обеспечивает более половины потребности Турции в голубом топливе. Сейчас газ поступает в республику по Трансбалканскому газопроводу – через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. "Турецкий поток" позволит исключить посредников и повысит энергетическую безопасность Анкары. И если в строительство не вмешаются западные санкции, то первые кубометры газа заполнят "поток" уже в следующем году.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".