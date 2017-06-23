Вылет самолета из Москвы в Анталью задержали более чем на 30 часов

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Рейс IFly из Москвы в Анталью задержали более чем на 30 часов. По данному факту начата прокурорская проверка. Накануне самолет авиакомпании не смог вылететь из "Внуково" из-за неисправности.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек более чем на сутки вылета самолетов из Москвы в турецкую Анталью, передает "Интерфакс".

Речь идет о авиарейсе I4 9107 авиакомпании IFly, который должен был вылететь 22 июня, а также авиарейсе I4 9119 по маршруту Москва-Анталья. В настоящее время задержка составляет более 30 часов.

Представители компании вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела. Ход проверочных мероприятий контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Накануне самолет Airbus A330 не смог вылететь из столичного аэропорта "Внуково" в Анталью из-за неисправности.

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