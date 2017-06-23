Вице-премьера Удмуртии арестовали по делу о превышении полномочий

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И. о. зампредседателя правительства Удмуртии Рафис Касимов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован на два месяца. Ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, мог превысить 700 миллионов рублей.

Суд в Ижевске арестовал на два месяца и. о. зампредседателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова, задержанного накануне по подозрению в превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс".

Уголовное дело расследуется следственным отделом регионального УФСБ. Подробности в интересах следствия не раскрываются.

Информированный источник сообщал агентству, что задержание Касимова связано с незаконной вырубкой леса в особо охраняемых природных территориях региона. По данным источника, ущерб от незаконной деятельности чиновника мог составить более 700 миллионов рублей.

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