МВД: водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе

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Экспертиза, проведенная в рамках расследования дела о гибели ребенка в ДТП в подмосковной Балашихе, установила, что женщина-водитель могла предотвратить наезд на мальчика, применив экстренное торможение. Ранее Следственный комитет объявил, что в крови шестилетнего ребенка обнаружили высокое содержание алкоголя.

Виновница ДТП в подмосковной Балашихе могла предотвратить наезд на ребенка. Как показала автотехническая экспертиза, женщине нужно было применить экстренное торможение. Об этом агентству ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Ранее повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка, сбитого насмерть машиной в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, который взял дело на личный контроль, и подтвердили в Следственном комитете.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Родители погибшего мальчика категорически не согласны с результатами исследований и не верят, что их сын мог быть пьян.

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