Катар упростил визовый режим для россиян
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МВД Катара включило Россию в список стран, граждане которых могут оформлять туристические визы на один месяц в аэропорту столицы страны Дохи. Об этом сообщили в российском МИД.
Катар с пятницы, 23 июня, упростил визовый режим для граждан России. Теперь россияне смогут получить въездную визу в аэропорту Дохи.
В российском МИД отметили, что для получения визы на месте необходимо иметь действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через 6 месяцев с даты выезда, обратный билет, подтвержденное бронирование гостиницы и полторы тысячи долларов наличными или на банковской карте.
Стоимость визы в аэропорту составит 100 катарских риалов или 27,5 доллара США.
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