Законопроект о запрете анонимайзеров принят в первом чтении

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете средств обхода блокировок в интернете. Если документ примут, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов не смогут предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы в России, а Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о средствах обхода блокировок.

Госдума в первом чтении одобрила принятие законопроекта о запрете обхода блокировок с помощью анонимайзеров.

Документ запрещает VPN-сервисам обходить блокировки сайтов, запрещенных на территории России. Если сервисы предоставят доступ к такой информации, их заблокируют. Провайдеров, отказавшихся ограничивать доступ к анонимайзерам, предлагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" были внесены в нижнюю палату парламента 8 июня. В них говорится, что владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов не смогут предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России.

Кроме того, если законопроект примут, Роскомнадзор получит право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок, а операторы поисковых систем будут обязаны прекратить выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень надзорного ведомства, на территории страны.

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