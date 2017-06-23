Украина оспорила решение Высокого суда Лондона по российскому долгу

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Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в три миллиарда долларов перед Россией. Слушания предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

Министерство финансов Украины подало апелляцию в лондонский суд по делу о долге в три миллиарда долларов перед Россией, передает ТАСС. Слушания апелляции, предварительно, назначены на вторую половину января 2018 года.

29 марта судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр вынес промежуточное решение по делу о долге Украины, удовлетворив требование России о рассмотрении дела в ускоренном порядке.

В декабре 2013 года Москва на средства Фонда национального благосостояния выкупила у Киева украинские облигации. Срок погашения этих бумаг наступил в декабре 2015 года, когда у власти находился Петр Порошенко. Украина отказалась выплачивать долг.

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