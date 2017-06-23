Дуров отверг упрек Роскомнадзора в "нейтральном отношении" к терроризму

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Позиция главы Роскомнадзора Александра Жарова, который ранее упрекнул Telegram в "нейтральном отношении к терроризму", далека от реальности. Об этом заявил владелец мессенджера Павел Дуров. По его подсчетам, только с начала этого месяца Telegram заблокировал более пяти тысяч каналов, связанных с пропагандой терроризма.

Павел Дуров ответил на упрек главы Роскомнадзора Александра Жарова в нейтральном отношении Telegram к терроризму.

"Эта позиция далека от реальности", - написал Дуров в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что только с начала этого месяца Telegram заблокировал более пяти тысяч публичных каналов, связанных с пропагандой терроризма.

Ранее Жаров высказал сожаление, что не услышал от Дурова ответа по существу на свое обращение. "Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", - сообщил Жаров.

В пятницу утром глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием предоставить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.

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