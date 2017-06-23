Белый дом прокомментировал слова Джонни Деппа об убийстве Трампа

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Белый дом надеется, что коллеги Джонни Деппа выступят против его высказываний об убийстве президента США. Так в пресс-службе главы государства Дональда Трампа прокомментировали в пятницу высказывания актера. Ранее он пошутил на тему возможного убийства Трампа.

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В Белом доме прокомментировали штуку актера Джонни Деппа на тему возможного убийства президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

В пресс-службе главы американского государства "надеются, что коллеги Деппа выскажутся против такого рода риторики таким же решительным образом, как если бы она была направлена против" члена Демократической партии.

"Президент Трамп осуждает насилие во всех его формах, и печально, что такие люди как Джонни Депп не следуют его примеру", - подчеркнули в пресс-службе.

Высказывания киноактера прокомментировала и Секретная служба США, одной из задач которой является охрана Трампа. Она пояснила, что внимательно отслеживает всю информацию о возможных угрозах жизни хозяина Белого дома, появляющуюся в прессе и соцсетях.

Ранее Депп в ходе презентации его фильма на британском рок-фестивале Гластонбери неожиданно спросил у публики, когда в последний раз происходило убийство президента. В связи с этим он вспомнил о судьбе 16 президента США Авраама Линкольна, который был убит актером. Также он отметил, что появление Трампа в Великобритании могло бы плохо закончиться для главы Белого дома.

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