В Турции пять человек погибли от удара током в аквапарке

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Пять человек погибли в аквапарке в Турции из-за удара тока. Среди жертв - дети. Инцидент произошел в городе Акъязы в провинции Сакарья. По каким причинам бассейн оказался под напряжением, пока неизвестно.

Пять человек погибли в аквапарке на северо-западе Турции от удара током, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Акъязы в провинции Сакарья. Двое детей, которые находились в бассейне, получили удар током. Еще трое людей, в том числе управляющий аквапарка и его сын, погибли, когда попытались спасти их.

По каким причинам бассейн оказался под напряжением, пока неизвестно. Персонал сбросил воду и отключил электричество. Полиция изучает место происшествия, ведется расследование.

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