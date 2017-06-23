Глава ФАС поручил убрать из российских законов понятие роуминга

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Из российских законов исчезнет термин "роуминг", необходимые для этого документы готовят в Федеральной антимонопольной службе. Позиция ведомства заключается в том, что внутри России роуминга быть не должно.

Федеральная антимонопольная служба готовит документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга, передает ТАСС.

Глава ФАС Игорь Артемьев назвал "позором" наличие роуминга в Крыму или Подмосковье. "Что, не в своей стране живем что ли?" - возмутился Артемьев.

Понятие останется как техническая характеристика, но "как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть", уверен он.

ФАС также намерена добиться отмены роуминга внутри Таможенного союза. В качестве примера он привел страны Еврозоны, где ранее роуминг был полностью ликвидирован.

Артемьев не в первый раз заводит разговор о необходимости отменить роуминг внутри России. Так, в сентябре 2016 года он попросил Минкомсвязи закончить работу в этом направлении как можно скорее. "Мы все можем сказать роумингу внутрироссийскому "нет", - заявил он тогда. Кроме того, он пригрозил принять меры в отношении операторов связи, если они не отменят тарификацию роуминга на территории Крыма и ряда регионов Дальнего Востока.

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