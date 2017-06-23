США показали фото сближения Су-27 с самолетом-разведчиком

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Европейское командование Вооруженных сил США опубликовало восемь снимков сближения российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком. Инцидент произошел в понедельник в небе над Балтикой. По данным СМИ, расстояние между самолетами составило всего полтора метра.

Европейское командование Вооруженных сил США опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского истребителя Су-27 и самолета-разведчика RC-135 над Балтикой.

На снимках виден Су-27, выполняющий маневр перехвата. В США считают эти действия опасными из-за высокой скорости и "неудобств в управлении самолетом во время перехвата".

Инцидент произошел 19 июня. Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135. По данным американских СМИ, расстояние между самолетами составило всего полтора метра.



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