22:23, 23 июня 2017

Сотни тысяч российских выпускников простились со школой

Теги:  школа  москва  Образование

Сотни тысяч российских выпускников прощаются со школой. В Москву приехали около двух тысяч медалистов и победителей Олимпиад со всей России. Они приглашены на торжества в Кремль. Одной из центральных площадок столицы, где развернулись гуляния, стал Парк Горького.

Несмотря на довольно прохладную погоду, вчерашние школьники не стали отказываться от вечернего дресс-кода. Об этом сообщает "ТВ Центр". Шифоновые платья, светлые льняные костюмы - наряды многие заказывали ещё весной, совершенно не предполагая, что к моменту праздника жаркое лето в столичный регион так и не придёт. Выпускники, а их ожидается здесь больше 18 тысяч, продолжают приезжать в Парк культуры и отдыха имени Горького целыми классами. Красная дорожка, вспышки фотокамер — по традиции, их встречают, как настоящих звезд.

Выпускной вечер в Парке имени Горького всегда необычный, в этом году он посвящен 870-летию столицы. Вход на праздник стилизован под машину времени и по светящимся тоннелям выпускники как будто отправляются в путешествие по различным  эпохам Москвы. Ребята смогут окунуться в атмосферу XII века и поиграть в русские народные игры, а также побывать на настоящем балу XIX века и примерить на себя образ Наташи Ростовой и князя Болконского. 435 пар выпускников этой ночью будут танцевать полонез и вальс.  Кроме того, гостей праздника ждут различные исторические квесты и море сюрпризов от организаторов. Подростки даже смогут сойтись в поэтической дуэли с Робертом Рождественским и сделать селфи с Юрием  Гагариным. Их образы воссоздадут артисты театров. Ну а самым приятным сюрпризом станет возможность сделать надписи на партах, за которыми ребята провели школьные годы. В парке установили интерактивную  инсталляцию, где выпускники могут оставить свои пожелания учителям и друг другу. Принимать поздравления бывшие школьники начали с утра. Свои пожелания выпускникам высказал и мэр Москвы Сергей Собянин.

Выпускной бал проходит и в Кремлевском Дворце. Билеты на него получили школьники со всей страны - отличники учебы, медалисты. Специально для общего фото на память на фоне Кремля установили стилизованную рамку. Ну а самым главным событием стало награждение лауреатов Всероссийской премии "Выпускник - 2017". Впереди у ребят большой праздничный концерт, фейерверк и дискотека под зажигательную музыку от самых модных диджеев.

Танцевать всю ночь будут и в парке Горького, причем артистов, которые будут их развлекать, ребята выбрали сами путем голосования на сайте "Активный гражданин". Веселиться теперь уже бывшие школьники будут до самого утра.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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