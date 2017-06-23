Медведев потребовал к ЧМ-2018 расширить столичные аэропорты

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Пропускная способность московских аэропортов должна быть увеличена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Московские аэропорты должны существенно увеличить пропускную способность в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию столичного авиационного узла, передает "ТВ Центр".

Перед этим в аэропорту "Шереметьево" премьер ознакомился с ходом строительства терминала Б. Он будет обслуживать 20 миллионов пассажиров в год. Глава правительства сообщил, что подписал распоряжение о передаче аэропорту земельного участка для строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать воздушные суда всех типов. Пропускная способность воздушной гавани увеличится до 90 вылетов и приземлений в час. Это почти вдвое больше, чем сегодня.

"В трех московских аэропортах - в "Шереметьево", в "Домодедово" и во "Внуково" необходимо увеличить пропускную способность, чтобы не создавать очередей. Перед нами стоит серьезная задача к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшие отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, что все должно пройти точно и в срок", - потребовал Дмитрий Медведев.