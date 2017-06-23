Главреду "Страны.ua" предъявили обвинение в вымогательстве

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В Киеве задержали главреда интернет-издания "Страна.ua". Игорю Гужве предъявили обвинение в вымогательстве. По версии властей, он получил 10 тысяч долларов за "неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика". Сам Гужва утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировали.