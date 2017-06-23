21:52, 23 июня 2017

Главреду "Страны.ua" предъявили обвинение в вымогательстве

Теги:  сми  Украина  обвинение  вымогательство

В Киеве задержали главреда интернет-издания "Страна.ua". Игорю Гужве предъявили обвинение в вымогательстве. По версии властей, он получил 10 тысяч долларов за "неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика". Сам Гужва утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировали.

Главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве предъявили обвинение в вымогательстве, передает "Интерфакс".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, ведомство обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения 24 июня.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что, согласно материалам государственной фискальной службы и прокуратуры Киева, главред "требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика". Сам Гужва утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировали.

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