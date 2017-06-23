С "Плесецка" стартовал "Союз-2.1в" со спутником Минобороны

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Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала в пятницу с космодрома "Плесецк" с космическим аппаратом Минобороны России на борту. Предстартовые операции и сам старт "Союза" прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала с космодрома "Плесецк" с космическим аппаратом Минобороны России на борту, передает "Интерфакс". Предстартовые операции и сам старт "Союза" прошли в штатном режиме.

Предыдущий пуск "Союза" с северного космодрома состоялся 25 мая. На орбиту стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения, также в интересах Минобороны.

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