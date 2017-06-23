Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20

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Не исключено, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится "на полях" предстоящего саммита G20 в Германии. Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

Белый дом не исключает встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, передает РИА Новости.

"Мы не исключаем этого. Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы, если мы увидим это, мы бы хотели сделать это", - сказал представитель Белого дома Шон Спайсер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа пока не готовится.

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